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الثلاثاء، 08-06-2021 02:21 ص

هل الكمامة السبب وراء الإصابة بالفطر الأسود؟

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الوكيل الاخباري - كشف الدكتور المصري حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة حقيقة تسبب ارتداء الكمامة الطبية في الإصابة بالفطر الأسود.

وأوضح سليمان أنه لا يجب أن تزيد مدة استخدام الكمامة عن 24 ساعة، ويجب تغييرها إذا تعرضت لأي قطع أو غيره، مشددا على ضرورة الاهتمام بغسل الكمامة القماشية لضمان توفير الحماية لصاحبها.


وأوضح أن فرصة الإصابة بالفطر الأسود تكاد تكون منعدمة، عندما يكون الجهاز المناعي سليم، حيث إن الفطر الأسود فطر انتهازي يصيب ضعاف المناعة، لافتا أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والكورتيزون بدون استشارة طبيب هو السبب في ازدياد حالات الإصابة بالفطر الأسود في الهند.

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المصدر - المصري اليوم 

 




 

 


 

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