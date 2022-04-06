واشنطن توافق على صفقة جديدة لبيع تايوان تجهيزات عسكرية

الوكيل الإخباري-وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على بيع تايوان تجهيزات عسكرية بقيمة قد تصل إلى 95 مليون دولار، في ثالث صفقة من نوعها منذ توليه الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2021.

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وقالت وكالة التعاون في مجال الأمن والدفاع التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، مساء الثلاثاء، إن الصفقة من شأنها "المساعدة على صون وصيانة نظام صواريخ باتريوت في تايوان وضمان استعداده لعمليات جوية".



وأشار البيان إلى أن الأجهزة وخدمات التدريب التي تقدمها واشنطن لتايوان لديها "قوة ردع في وجه التهديدات الإقليمية ويمكنها تعزيز نظام الدفاع عن أراضي الجزيرة".



وأضافت أن الصفقة ستسمح لتايوان بحماية أراضيها في ظل "التوسّع العسكري المتواصل للصين واستفزازاتها".



ومن المرتقب إتمام الصفقة في غضون شهر، بحسب الخارجية التايوانية.



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