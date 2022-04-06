الأربعاء 06-04-2022
الوكيل الاخباري

البدء بخطوات الربط الكهربائي بين الأردن والعراق

الأردن يحدد قيمة زكاة الفطر للعام الحالي

تحذير للسائقين على الطريق الصحراوي والمناطق الشرقية

حداد: التمور الموجودة في الأسواق بنت الموسم

أردني يطبخ المنسف على حمم بُركان في غواتيمالا – فيديو

الأرصاد: رياح وهبات قوية وغبار كثيف خلال ساعات

الأردنيون استهلكوا 3 مليون دجاجة في أول أيام رمضان

المطاعم: تراجع الاقبال 30% خلال الأيام الأولى من رمضان

الإقبال على القطايف بلغ ذروته خلال أول أيام رمضان

إتاحة 450 خدمة رقمية عبر تطبيق سند مع نهاية 2022

الأربعاء، 06-04-2022 01:55 م

واشنطن توافق على صفقة جديدة لبيع تايوان تجهيزات عسكرية

4150583


الوكيل الإخباري-وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على بيع تايوان تجهيزات عسكرية بقيمة قد تصل إلى 95 مليون دولار، في ثالث صفقة من نوعها منذ توليه الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2021.

اضافة اعلان


وقالت وكالة التعاون في مجال الأمن والدفاع التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، مساء الثلاثاء، إن الصفقة من شأنها "المساعدة على صون وصيانة نظام صواريخ باتريوت في تايوان وضمان استعداده لعمليات جوية".


وأشار البيان إلى أن الأجهزة وخدمات التدريب التي تقدمها واشنطن لتايوان لديها "قوة ردع في وجه التهديدات الإقليمية ويمكنها تعزيز نظام الدفاع عن أراضي الجزيرة".


وأضافت أن الصفقة ستسمح لتايوان بحماية أراضيها في ظل "التوسّع العسكري المتواصل للصين واستفزازاتها".


ومن المرتقب إتمام الصفقة في غضون شهر، بحسب الخارجية التايوانية.

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999

السعودية.. غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا -فيديو

580201807070619111911

مصر .. نوع شوكلاتة يثير جدلا كبيرا والشركة المستوردة توضح

erdsrtmw4aibsl1_1

بسبب الضباب .. تركيا تعلن تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور

1200px-Flag_of_NATO_667774

الناتو يحذر من هجوم روسي ضخم لفصل الشرق الأوكراني

WhatsApp Image 2022-04-06 at 1.08.01 AM

السعودية تخصص 100 باب لإستقبال المعتمرين وتحدد المداخل والمخارج -تفاصيل

666

اليمن .. المؤسسة العامة للكهرباء تعلن عدم قدرتها على إمداد المستشفيات بالطاقة

أخبار متعلقة
OZ4Ee

بايدن يدعو لمحاكمة بوتين كـ "مجرم حرب"

بايدن4

بايدن يتوجه إلى بولندا الجمعة لبحث أزمة أوكرانيا

4

أميركا تمد أوكرانيا بطائرات "انتحارية"

thumbs_b_c_a159793157b90c0f618156b213c89651

صحيفة: إدارة بايدن تبحث إرسال أنظمة دفاعية متطورة إلى أوكرانيا

امريكا

الكونغرس الأميركي يدعم أوكرانيا بـ13.6 مليار دولار