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الأحد، 23-05-2021 02:02 م

وزارة الدفاع الأرمنية تنفي وجود ألف عسكري أذربيجاني في مقاطعة سيونيك

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الوكيل الإخباري- نفت وزارة الدفاع الأرمنية، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن وجود أكثر من 1000 جندي أذربيجاني في مقاطعة سيونيك.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "بعد استفزاز القوات المسلحة الأذربيجانية على الحدود الأرمنية-الأذربيجانية، كان الوضع حتى ظهر يوم 23 مايو هادئا نسبيا، ولم تسجل أي حوادث".

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وشددت الوزارة، على أن جزءا من العسكرين الأذربيجانيين الذين دخلوا أراضي أرمينيا مساء 22 مايو، عاد إلى مواقعه الأصلية.

 

وقالت: "المزاعم التي يتم تداولها في الصحف بتمركز أكثر من 1000 جندي أذربيجاني في منطقة سيونيك بالقرب من البحيرة السوداء، لا تتوافق مع الواقع".

 

ونوهت الوزارة، بأن وحدات القوات المسلحة الأرمنية تسيطر سيطرة كاملة على الوضع، وتواصل تطويق العسكريين الأذربيجانيين.


في 12 مايو الجاري، أفادت وزارة الدفاع الأرمنية بأن القوات المسلحة الأذربيجانية حاولت القيام ببعض الأعمال "لتدقيق الحدود" في إحدى المناطق الحدودية في مقاطعة سيونيك. ولكنها لم تحدد بدقة ما هو العمل المحدد الذي قام به الجيش الأذربيجاني.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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