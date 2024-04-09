وزير الخارجية البريطاني يناقش قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط ومستقبل "الناتو" مع ترامب

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "تليغراف" أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ناقش، اليوم الثلاثاء، سبل دعم أوكرانيا ومستقبل حلف "الناتو" والوضع في الشرق الأوسط مع الرئيس الأمريكي السابق.

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وأفيد في وقت سابق بأن كاميرون يعتزم لقاء دونالد ترامب في فلوريدا في إطار رحلته إلى الولايات المتحدة. وقد قللت وزارة الخارجية البريطانية من أهمية الزيارة، قائلة إن الاجتماع مع مرشحي المعارضة كان "ممارسة معتادة" بالنسبة للوزراء.



وأفادت الصحيفة بأن هذه كانت المفاوضات الأولى لترامب مع وزير بريطاني كبير بعد تركه الرئاسة الأمريكية.

RT