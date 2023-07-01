وزير الصحة السعودي يعلن نجاح الخطة الصحية لموسم الحج

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل نجاح الخطط الصحية لموسم الحج لهذا العام 1444هـ، وخلوه من أي تفشيات أو مهددات على الصحة العامة.





وقال في بيان من مركز القيادة والتحكم في منى: "بفضلٍ من الله، ثم بالدعم الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، يسرني أن أعلن نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1444هـ، وخلوّه من أي تفشيات أو مهددات على الصحة العامة، مع ما شهده هذا الموسم من عودة لأعداد الحجيج لما كانت عليه قبل الجائحة".





وأشاد في تصريح له بالدور الذي قامت به لجنة الحج العليا برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، في تذليل جميع التحديات الصحية، مقدماً شكره لوزارة الداخلية على الإسهام الفاعل في تطبيق الخطط الصحية، كما ثمن المتابعة الحثيثة من الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، وإمارة منطقة مكة المكرمة الذي كان لها الأثر في تحقيق هذا النجاح، الذي يأتي أيضا نتيجة للتكامل بين جميع الجهات الحكومية والاستعداد المبكر لموسم الحج ضمن برنامج ضيوف الرحمن.

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