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السبت، 26-08-2023 07:44 م

وزير المالية الروسي: أعضاء "بريكس" أصبحوا شركاء اقتصاديين رئيسيين لروسيا

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الوكيل الاخباري- صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن روسيا في إطار مجموعة "بريكس"، تنجح في حل المشكلات، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بتبادل السلع والتسويات، والتي يصعب حلها مع الدول الغربية.اضافة اعلان


وقال الوزير: "لقد نجحنا في حل مشاكل تبادل السلع والتسويات (مع دول بريكس). كل تلك المهام التي يصعب حلها اليوم مع عدد من البلدان. أولا وقبل كل شيء، هذه دول غربية".

وأضاف أن دول "بريكس" أصبحت بمثابة الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لروسيا. وقال سيلوانوف: "اليوم يتحول الاتجاه من الغرب إلى الشرق. إلى تلك الدول التي باتت شركاءنا التجاريين الرئيسيين. وجميعهم أعضاء في مجموعة بريكس".

وأشار  سيلوانوف إلى أن "بريكس" عبارة عن مجتمع من الدول الصديقة، يهدف إلى تحسين ظروف شعوبه وزيادة تنمية الإمكانات الاقتصادية على "أساس غير مسيس، وعلى أساس المنفعة المتبادلة للدول".

ووفقا له، هناك الآن عدد من المناقشات على جدول الأعمال حول تطوير مؤسسات التكامل التي ستساعد الشركات الروسية على التجارة داخل دول "بريكس"، فضلا عن توفير البنية التحتية المالية والتجارية بأكملها.

 




 

 


 

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