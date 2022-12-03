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السبت، 03-12-2022 08:08 م

وزير النفط السوري: ناقلة النفط المحتجزة منذ أشهر وصلت إلى ميناء بانياس

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الوكيل الاخباري-  أعلن وزير النفط السوري بسام طعمة أن ناقلة النفط المحتجزة منذ أشهر وصلت إلى ميناء بانياس، وأن العمل جار لتحقيق استقرار التوريدات، وسط أزمة محروقات خانقة تشهدها البلاد.اضافة اعلان


وأوضح طعمة في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" أن "الناقلة كانت محتجزة منذ أشهر قرب اليونان، وحاليا أصبحت في بانياس وهي قيد التفريغ الآن".

وحول وصول نواقل جديدة، أكد طعمة أن "العمل مستمر لتحقيق استقرار في التوريدات بشكل دائم".

ونقلت الصحيفة عن "مصدر موثوق" في قطاع النفط، أن "ناقلة نفط تحمل ٧٠٠ ألف برميل وصلت إلى ميناء بانياس فجر اليوم".

وأضاف أن "العمل على تفريغها بدأ فورا، وتحويلها إلى مصفاة بانياس للبدء بتكريرها ومن ثم نقل مشتقاتها خلال الأيام القليلة القادمة من المازوت والبنزين إلى المحافظات لتحسين الواقع الذي تأثر سلبا خلال الأيام الماضية بسبب قلة التوريدات وتخفيض الكميات المخصصة لمختلف القطاعات باستثناء المشافي والمخابز".

وحول التسريبات التي تشير إلى توريدات جديدة قريبا، قال المصدر إن "نواقل جديدة ستصل خلال الفترة القادمة"، دون أن يحدد موعدا لوصولها، وأبدى تفاؤله بعدم التأخير.

 




 

 


 

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