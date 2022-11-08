الثلاثاء 08-11-2022
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الثلاثاء، 08-11-2022 04:56 م

الهند: بلادنا ترغب بالحفاظ على مزاياها في العلاقات مع روسيا

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الوكيل الإخباري- قال وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار، ردا على سؤال عن الضغط الغربي بموضوع سقف أسعار النفط الروسي، إن نيودلهي ترغب في الحفاظ على مزايا في العلاقات مع موسكو.

في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سئل الوزير الهندي عما إذا كانت نيودلهي مستعدة للانضمام إلى مطالب الغرب المتمثلة في موضوع "سقف الأسعار"، فرد بالقول: "نحن اليوم ثالث أكبر مستهلك للنفط والغاز، لكن مستويات الدخل ليست عالية جدا. لذلك، علينا الالتزام بتوفير أفضل وصول إلى أسواق الطاقة الدولية بأفضل الشروط. سأكون صادقا، نعتقد أن العلاقة الهندية- الروسية جيدة بالنسبة لنا، ونود الحفاظ على الفوائد في علاقتنا في المستقبل".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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