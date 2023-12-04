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الإثنين، 04-12-2023 01:33 م

سيناتور أمريكي: بوتين لن يخسر الحرب مع أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- قال السيناتور رون جونسون عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية ويسكونسن، إن النزاع المسلح بين أوكرانيا وروسيا سينتهي بالمفاوضات.

وأضاف السيناتور في حديث نقلته صحيفة The Hill: "السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحرب، هو التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. ستتعرض أوكرانيا للمزيد من الدمار. لذلك، من وجهة نظري، كلما أسرعوا في التوصل إلى نتيجة تفاوضية، كلما كان ذلك أفضل".

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وشدد السياسي الأمريكي على أنه لا يحبذ هذا الاحتمال للأحداث، لكنه يفهم أن هذا هو واقع الأمور. ولكن مع ذلك، يعتزم هذا السيناتور العمل لمنع إرسال أموال إضافية إلى أوكرانيا حتى تحل إدارة الرئيس جو بايدن مسألة تمويل الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

 




 

 


 

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