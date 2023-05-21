بايدن: زيلينسكي قدم "تأكيدا قاطعا" بأن مقاتلات "إف"-16 لن تهاجم أراضي روسيا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قدم له "تأكيدا قاطعا" بأن طائرات "إف-16" لن تهاجم الأراضي الروسية، وذلك بعد الموافقة على إمداد كييف بهذه الطائرات.

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وأضاف بايدن للصحافيين على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما اليابانية اليوم الأحد: "لدي تأكيد قاطع من زيلينسكي بأنهم لن يستخدموا المقاتلات لاستهداف أراضي روسيا الجغرافية، لكنهم سيستخدمونها لاستهداف القوات الروسية الموجودة داخل أوكرانيا والمنطقة".



وفي وقت سابق اتفق الحلفاء الغربيون على بدء تدريب طيارين أوكرانيين على استخدام الطائرات المقاتلة الحديثة، بما في ذلك مقاتلات "إف-16"، ما يمهد الطريق لإرسال طائرات مقاتلة غربية متقدمة إلى أوكرانيا، وهو أمر حذر نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، الغرب من القيام به، مؤكدا أن جهود الغرب "تنطوي عليها مخاطر هائلة بالنسبة له".



وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في معرض تعليقه على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس بأن ألمانيا ستراقب كي لا تستخدم كييف الأسلحة لضرب الأراضي الروسية، إن "ألمانيا لا تملك القدرة على مراقبة هذا الأمر"، وإن "الأسلحة التي قدمتها ألمانيا لنظام كييف تطلق بالفعل على أراضي روسيا.. لأن منطقة دونباس منطقة روسية وبالتالي يتم إطلاق أسلحة على أراض روسية".