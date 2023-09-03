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وفاة أكثر من 400 طفل بمرض الحصبة في اليمن

الأحد، 03-09-2023 07:01 ص

وفاة أكثر من 400 طفل بمرض الحصبة في اليمن

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الوكيل الاخباري - أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن أكثر من 400 طفل في اليمن، فارقوا الحياة نتيجة إصابتهم بمرض الحصبة خلال العام الجاري، وهو رقم يزيد بمقدار الضعف عن وفيات العام الماضي، وذكرت المنظمة، في تقرير حديث صادر عنها، أن أكثر من 34 ألف طفل أصيبوا بالحصبة خلال الفترة ذاتها.

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها "تشعر بالقلق إزاء تزايد حالات الإصابة بالحصبة، والحصبة الألمانية بين الأطفال".


وذكرت أن عدد الحالات المشتبه فيها للإصابة بالحصبة، والحصبة الألمانية، وصل إلى ما يقرب من 34300 حالة، نهاية يوليو الماضي، فيما تم تسجيل 413 حالة وفاة، مقارنة بـ27000 حالة إصابة، و220 حالة وفاة، مرتبطة بالمرض خلال العام الماضي.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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