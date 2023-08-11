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الجمعة، 11-08-2023 05:25 م

الأمم المتحدة ترحب بالإفراج عن خمسة موظفين اختطفوا العام الماضي في اليمن

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الوكيل الإخباري - رحبت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، بالإفراج عن خمسة من موظفيها الأمنيين في اليمن كانوا محتجزين منذ أكثر من عام.

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وتم اختطاف الرجال - أربعة موظفين وطنيين ومواطن بنغالي، في محافظة أبين الجنوبية في 11 شباط 2022 بعد عودتهم من مهمة ميدانية.


وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كان "مسرورا عندما علم بإطلاق سراحهم"، مشيرا إلى أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن الجميع بصحة جيدة، وأنه "شعر بارتياح عميق لأن محنتهم وقلق عائلاتهم وأصدقائهم قد انتهى أخيرا".


وأضاف البيان أن "الأمين العام يكرر القول إن الاختطاف جريمة غير إنسانية وغير مبررة، ويدعو إلى محاسبة مرتكبيها"، معربا عن تضامنه مع الأشخاص الآخرين الذين ما زالوا محتجزين ضد إرادتهم في اليمن.


بترا

 




 

 


 

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