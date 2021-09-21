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الثلاثاء، 21-09-2021 09:48 ص

وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي

طنطاوي


الوكيل الإخباري - توفي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع المصري الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.

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وتعرض المشير طنطاوي لأزمة صحية قبل نحو 3 شهور. وفقا لصحيفة المصري اليوم.


وتخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.


تولى المشير طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.


وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012، وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.

 

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