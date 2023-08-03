الخميس 03-08-2023
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الخميس، 03-08-2023 11:43 ص

وفاة 273 شخصا بحمى الضنك في بنغلاديش

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الوكيل الاخباري - أفادت وكالة "شينخوا" بوفاة 273 شخصا أصيبوا بحمى الضنك في بنغلاديش منذ بداية العام الجاري.

ونقلت الوكالة عن بيانات دائرة الصحة الرئيسية ببنغلاديش أن السلطات الصحية في البلاد سجلت 57127 حالة إصابة بهذا المرض منذ يناير الماضي، فيما يبلغ عدد المتوفين 47529 شخصا.

من جهته قال خبراء في مجال الصحة أن نسبة الإصابة بالحمى بلغ بالفعل إلى ذروتها ومستوى الوباء، غير أن حكومة البلاد لا تؤكد ذلك رسميا. 

وتساهم الأمطار الموسمية المستمرة في بنغلاديش في انتشار العدوى. ولا يزال نمو عدد المرضى بحمى الضنك مستمرا بالرغم من الإجراءات المتزايدة لسلطات البلاد للسيطرة على تكاثر البعوض وتكثيف مكافحة يرقاتها.

وفي عام 2022 سجلت بنغلاديش إصابة 62423 شخصا بهذا المرض ومقتل 281 منهم.

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روسيا اليوم



 




 

 


 

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