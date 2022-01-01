وفاتان بقصف روسي على إدلب السورية

الوكيل الإخباري-توفي مدنيان وجرح 10 آخرون في قصف جوي نفذته طائرات حربية روسية على قرية النهر الأبيض ضمن حدود "منطقة خفض التصعيد في إدلب" السورية.

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وأفاد المرصد الجوي للمعارضة، السبت، بأن الطيران الحربي الروسي الذي أقلع من قاعدة حميميم في اللاذقية ، أغار على مناطق سكنية في الساعة 02:37 بالتوقيت المحلي السوري.



وذكر مراسل الأناضول أن فرق الدفاع المدني نقلت الجرحى إلى المستشفيات القريبة.



ونفذ الطيران الحربي الروسي في الدقائق الأولى من العام الجديد غارات جوية عدة على مناطق في محيط مدينة إدلب وقرية كنصفرة.

الأناضول