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وفقا للحسابات الفلكية .. كم تبقى على عيد الأضحى ؟

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الجمعة، 24-05-2024 04:06 م

وفقا للحسابات الفلكية .. كم تبقى على عيد الأضحى ؟

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الوكيل الإخباري- يحتفل المسلمون في مختلف أنحاء العالم بعيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذو الحجة حسب التقويم الهجري، والذي من المتوقع أن يوافق هذا العام يوم الأحد 16 يونيو/حزيران 2024 وفق الحسابات الفلكية.اضافة اعلان


ويأتي عيد الأضحى في اليوم التالي ليوم عرفة، والذي يقف حجاج بيت الله الحرام خلاله على جبل عرفة لتأدية أهم مناسك الحج في اليوم التاسع من شهر ذو الحجة، قبل أن ينفروا إلى مزدلفة بعد أذان المغرب.

ولا يمكن الجزم بموعد العيد حتى الآن، إذ يرتبط برؤية هلال شهر ذو الحجة، والذي من المنتظر أن تدعو السلطات السعودية لتحريه مساء الخميس 6 يونيو/حزيران المقبل، حسب تقويم أم القرى.

أما على الصعيد الفلكي، فأعلن المعهد المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئاسة الشؤون الدينية التركية يوم الاثنين 7 يونيو/حزيران 2024 بداية شهر ذو الحجة، على أن يصادف يوم عرفة السبت 15 من الشهر ذاته، ويحل عيد الأضحى يوم الأحد 16، إذ تبقى على عيد الأضحى وفقاً للحسابات الفلكية ما يقارب الـ 22 يوماً.


 




 

 


 

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