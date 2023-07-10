يوم تاريخي.. أكثر من 134 ألف رحلة طيران تحلق في سماء العالم

الوكيل الاخباري - كشفت بيانات صادرة عن "Flightradar24" عن رصد أكبر عدد من الرحلات الجوية التجارية منذ انطلاق الموقع في 2007، وبلغ 134386 رحلة طيران تجارية في يوم الخميس الماضي الموافق 6 يوليو، ليكون ذلك اليوم هو الأكثر ازدحاماً في سماء الطيران على الإطلاق.

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و"Flightradar24"‏ هو موقع ويب تم إنشاؤه في عام 2007 من قبل شركة سويدية، ويعتمد الموقع في تتبعه للحركة في الأجواء على تجميع البيانات المتاحة من العديد من المصادر، بما في ذلك إشارات الإقلاع والهبوط للطائرات وبيانات الرادارات المصرح بها، ولا يشمل ذلك الحركة الجوية الحساسة التي تتضمن رحلات للطائرات عسكرية.



وأفاد الموقع عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "يوم الخميس كان الأكثر ازدحاما للطيران التجاري الذي قمنا بتتبعه على الإطلاق، 134386 رحلة طيران تحلق حول العالم في 24 ساعة في 6 يوليو.. والجمعة سيكون يومًا مزدحمًا آخر... أكثر من 20000 رحلة جوية في الوقت الحالي".



يذكر أن شركات الطيران التجارية، تتوقع نقل 4.35 مليار راكب حول العالم هذه العام، وهو عدد قريب من ذاك القياسي المسجّل في 2019 قبل انتشار كوفيد.

سكاي نيوز