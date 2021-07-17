السبت 17-07-2021
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السبت، 17-07-2021 07:19 م

يوم حزين في البحرين بسبب وفاة طبيبة عيون شهيرة

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الوكيل الاخباري - نعى مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، خالد بن أحمد في تغريدة له عبر "تويتر" دكتورة العيون البحرينية هيفاء أحمد المحمود.اضافة اعلان

 
وكتب المستشار في التغريدة: "يوم حزين في البحرين رحم الله الدكتورة هيفاء محمود ، طبيبة العيون و صاحبة الافضال و الأعمال الطيبة لوجه الله الكريم .

وأضاف خالد بن أحمد: "اللهم ارحمها و اغفر لها و أسكنها عليين اعزي أخي عبد المنعم المير وأهلها الكرام".

ونعى مغردون الفقيدة التي كانت لها مسيرة طويلة في طب العيون، كما أسست مستشفى الدكتورة هيفاء للعيون وهي أحد أبرز المستشفيات المتخصصة في العيون في البحرين والمنطقة.

 




 

 


 

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