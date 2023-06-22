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الخميس، 22-06-2023 06:25 ص

31 قتيلا بانفجار مطعم في الصين

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الوكيل الاخباري - قتل 31 شخصا على الأقل في انفجار داخل مطعم في مدينة ينتشوان في شمال غرب الصين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الخميس.

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ونقلت "فرانس برس" عن وكالة "شينخوا" الرسمية قولها إن "تسرب غاز مسال تسبب بانفجار في مطعم شواء" مساء الأربعاء.


وأضافت أن سبعة أشخاص آخرين "يتلقون علاجا شاملا لإنقاذ حياتهم"، أحدهم في "حالة حرجة".


وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" الرسمية رجال الإطفاء وهم يعملون على إخماد الحريق في موقع الانفجار، بينما يتصاعد الدخان من فجوة في واجهة المطعم.


وتناثرت شظايا الزجاج وغيرها من الحطام في الشارع المظلم الذي يضم عددا آخر من المطاعم ومحلات الترفيه.


وحدث الانفجار قرابة الساعة 8:40 مساء (12:40 بتوقيت غرينتش) في مطعم فويانغ للشواء الذي يقع في حي سكني وسط ينتشوان، عاصمة منطقة نينغشيا التي تتمتع بحكم ذاتي.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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