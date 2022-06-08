الأربعاء 08-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مقتل 10 أشخاص جراء خروج قطار عن سكته في إيران

مصادر فلسطينية تنفي وفاة الرئيس محمود عباس

تحذير هام لمستخدمي واتس آب وفيسبوك وإنستغرام

محاولة السيطرة على حريق ضخم اندلع في سلسلة جبال جنوب مكة المكرمة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

قطعة جزر تودي بحياة طفل في إربد

البنك الدولي يحذر من مخاطر ارتفاع التضخم والركود الاقتصادي

6 قتلى بهجوم مسلح على طلبة مدرسة ثانوية في المكسيك

انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي للطاقة في البحر الميت

أجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة اليوم

الأربعاء، 08-06-2022 06:24 ص

6 قتلى بهجوم مسلح على طلبة مدرسة ثانوية في المكسيك

مك


الوكيل الإخباري - قتل مسلّحون خمسة تلاميذ مدرسة ثانوية وامرأة ستينية بإطلاق للنار في شارع وسط عاصمة المكسيك، كما أعلنت السلطات المكسيكية الثلاثاء.

اضافة اعلان


وبحسب الشرطة، أطلق مسلحون النار على مجموعة من التلاميذ ليل الاثنين الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل ثلاثة شبان وفتاتين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما بالإضافة إلى امرأة تبلغ من العمر 65 عاما كانت في المنطقة نفسها.


وقال سيزار برييتو رئيس بلدية مدينة غواناخواتو "للأسف، يمكننا القول إنه قبل ساعات قليلة في بلدة بارون، فقد ستة أشخاص حياتهم في هجوم مسلح".
ووقع إطلاق النار الجماعي بعد أسبوعين من مقتل ثماني نساء وثلاثة رجال في هجوم انتقامي على ما يبدو، على حانتين وفندق في سيلايا، وهي مدينة أخرى في غواناخواتو.


وأصبحت غواناخواتو الواقعة في المركز الصناعي المزدهر في المكسيك، واحدة من أكثر الولايات عنفا في المكسيك بسبب النزاع بين عصابتَي "سانتا روسا دي ليما" و"خاليسكو نويفا خينيراسيون".


وتتقاتل العصابتان من أجل السيطرة على طرق تهريب المخدرات والوقود المسروق.


ومنذ ديسمبر 2006 عندما أطلقت الحكومة عملية عسكرية لمكافحة المخدرات، تم تسجيل أكثر من 340 ألف جريمة قتل، وفقا للأرقام الرسمية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
قطار

مقتل 10 أشخاص جراء خروج قطار عن سكته في إيران

وو

محاولة السيطرة على حريق ضخم اندلع في سلسلة جبال جنوب مكة المكرمة

w

الأمم المتحدة : مقتل 4235 أوكرانيا منذ بدء الحرب

f

الإمارات تسجل 5 إصابات جديدة بجدري القردة

629f34ce4c59b776d83c9433

الإعلان عن فئات غير مصرح لها بالحج هذا العام بقرار من السعودية

629f256142360457614fb959

لجنة التحقيق الروسية تتهم قائدا أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب

أخبار متعلقة
د

المكسيك .. الإعصار أغاثا يخلّف 10 قتلى و20 مفقوداً

عا

المكسيك .. إعصار قوي مصحوباً بأمطار غزيرة

زلزال 3

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب المكسيك