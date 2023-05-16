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الثلاثاء، 16-05-2023 06:42 ص

6 قتلى بينهم أطفال في إطلاق نار خلال مباراة بالمكسيك

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الوكيل الإخباري - قتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، برصاص مسلحين أطلقوا النار خلال مباراة عائلية بكرة القدم في متنزه بولاية هيدالغو في وسط المكسيك، بحسب ما أعلنت السلطات.

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وقال مكتب المدعي العام في بيان إن إطلاق النار وقع مساء الأحد في حي سكني في مدينة أتوتونيلكو دي تولا.


وأوضح البيان أن "هجوما مسلحا استهدف ملعب كرة القدم حيث كانت تجري مباراة رياضية عائلية وأوقع ستة قتلى، بينهم ثلاثة أطفال، وجريحين".


واكتفى البيان بالقول إن السلطات فتحت تحقيقا لجلاء ملابسات الهجوم ودوافعه.


من جانبهم، أفاد شهود عيان بأن عددا من الرجال المسلحين،على الأرجح، أطلقوا النار على المتفرجين قبل أن يلوذوا بالفرار.


وأوضح الشهود أن اثنين من القتلى سقطا على الفور في حين فارق الأربعة الباقون الحياة في المستشفى متأثرين بجروحهم.


وتنشط عصابات إجرامية عديدة في ولاية هيدالغو التي تبعد أقل من مئة كيلومتر من العاصمة مكسيكو.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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