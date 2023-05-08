الإثنين 08-05-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي يبحث مع نظيرتيه النرويجية والبلجيكية جهود حل الأزمة السورية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

تجدد الاشتباكات في الخرطوم بالتزامن مع محادثات جدة

العثور على جثة فتاة أسفل جسر عبدون والأمن يُحقق

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الجزائري

أسعار القمح عالمياً عند أعلى مستوياتها في أسبوعين

35 ألف مشارك في برنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

شهود عيان: انفجارات قوية في كييف الليلة الماضية

لأول مرة في الأردن .. اصدار وتجديد جواز السفر عبر تطبيق سند

الفتى عبد الهادي الحوامدة خرج ولم يعد ومناشدات بالبحث عنه

الإثنين، 08-05-2023 10:13 ص

بايدن يجدد مطالبته للكونغرس بحظر الأسلحة الهجومية

645896da4236040c48269b94


الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "كيودو" بنقل أكثر من 50 طالبا إلى المستشفى بعد اكتشاف رائحة نفاذة في مدرسة كامي الابتدائية في مدينة ياو بمحافظة أوساكا باليابان.

اضافة اعلان

 

وأعلنت قناة "FNN"، سابقا، عن نقل 3 أطفال إلى المستشفى جراء الحادث.

وأضافت أنه في الساعة 9 صباح اليوم الاثنين تقريبا تلقى قسم الإطفاء في المدينة رسالة حول رائحة كريهة في منطقة حول المدرسة. وحتى الساعة 11 صباحا لا يزال الشعور به. لا يستبعد القسم وقوع تسرب للغاز.

وتم إجلاء الأطفال إلى ساحة المدرسة، لكن عدة عشرات منهم بدأوا يشكون من تدهور حالتهم الصحية. ووفق المعلومات الأخيرة فقد تم نقل 51 طفلا إلى المستشفى. ولا يوجد هناك خطر على حياتهم. ويتم تحديد سبب الرائحة الكريهة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6458b9da42360438347cd198

رئيس أوزبكستان يعلن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد

5839919533789892edd9e44b97491b625e37f6df394326b6e6b

تجدد الاشتباكات في الخرطوم بالتزامن مع محادثات جدة

6458afa74236043afa181c73

زيلينسكي يسعى لتقديم عقارب الساعة بشأن يوم النصر

617ab1e14c59b730337fac1d

صويلو: تركيا لا تعير أي اهتمام للرئيس الأمريكي

6458b2e64c59b7221d4d2a73

نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى

6458ad294236043afa181c6f

كوريا تبني سفنا جديدة لمصر

أخبار متعلقة
8

بايدن يدعو لمنع "أوباما" من الفوز في الانتخابات الرئاسية

486300

البيت الأبيض: بايدن لن يتفاوض حول سقف الدين مع الجمهوريين

644f5b8e4c59b7386f0d2cf9

بايدن عن عمره: أنا مخضرم وحكيم

644e149242360411b3072e9f

مزاح بايدن بشأن استقالة تاكر كارلسون يدفع الصحافيين إلى الصمت والضحك والاستياء

644dfaa14c59b72fe133bf30

بايدن يسخر من مهارات ماسك التجارية

image - 2023-04-29T153853.805

مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في تكساس