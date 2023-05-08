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الإثنين، 08-05-2023 11:46 ص

نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى

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الوكيل الإخباري- أعلن القصر الملكي النرويجي اليوم الاثنين أن ملك النرويج، هارالد الخامس، نقل إلى المستشفى ويتلقى العلاج من عدوى.

وقال القصر في بيان مقتضب: "تبين من التشخيص إصابة الملك بالعدوى التي تحتاج إلى علاج، وبالتالي سيبقى في المستشفى لبضعة أيام"، مؤكدا أن حالة الملك البالغ من العمر 86 عاما مستقرة.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى باستثناء أن الملك موجود في مستشفى ريكشوسبيتالت في أوسلو.

وتم نقل هارالد، الذي شوهد يستخدم عكازات في السنوات الأخيرة، إلى المستشفى مرات عدة في الأشهر الأخيرة.

في ديسمبر، تم نقله أيضا إلى المستشفى بسبب عدوى وعولج بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد. كما نقل إلى المستشفى في أغسطس بعد إصابته بالحمى.

وخضع لعملية جراحية ناجحة لاستبدال صمام القلب في أكتوبر 2020 بعد دخوله المستشفى بسبب صعوبات في التنفس.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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