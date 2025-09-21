الأحد 2025-09-21 05:44 م
 

أستراليا وكندا وبريطانيا تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية

علم فلسطين
فلسطين
 
الوكيل الإخباري-   أعلنت كل من أستراليا وكندا وبريطانيا، الأحد، الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية، وذلك عشية استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بقيادة السعودية وفرنسا.

وتتجه الأنظار إلى 10 دول أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، ليصل عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 159 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة.

 
 
