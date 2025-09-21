أستراليا وكندا وبريطانيا تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية

وتتجه الأنظار إلى 10 دول أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، ليصل عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 159 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة.
