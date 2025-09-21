أستراليا وكندا وبريطانيا تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية

الوكيل الإخباري- أعلنت كل من أستراليا وكندا وبريطانيا، الأحد، الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية، وذلك عشية استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بقيادة السعودية وفرنسا.

