أسطول الصمود: الفرقاطة الإيطالية المرافقة لنا ستصدر تنبيها للإخلاء قبل بلوغ منطقة حرجة

ويهدف هذا النداء إلى إتاحة الفرصة لهم لمغادرة السفن والعودة إلى البر قبل الوصول إلى "منطقة حرجة".
وأوضح الأسطول أنه سيواصل رحلته التي تضم أكثر من 40 قاربا مدنيا ويشارك فيها نواب برلمانيون ومحامون ونشطاء، من بينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وكانت وزارة الدفاع الإيطالية قالت في وقت سابق من يوم الثلاثاء إن البحرية الإيطالية ستنتهي من مرافقة الأسطول الدولي فور وصوله إلى مسافة 150 ميلا بحريا (278 كيلومترا) من سواحل غزة.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قالت المتحدثة الإيطالية باسم الأسطول ماريا إيلينا ديليا إن الناشطين تلقوا إخطارا بخطط الحكومة سحب السفينة الحربية وإعادتها لتجنب "واقعة دبلوماسية" مع إسرائيل.
وأضافت أن الأسطول لا ينوي الاستجابة لتحذيرات إيطاليا بعدم الاقتراب من الشاطئ.
ونشر سلاحا البحرية التابعان لإيطاليا وإسبانيا خلال الأسبوع الماضي سفينة من كل منهما لمساعدة الأسطول، بعد تعرضه لهجمات بطائرات مسيرة مزودة بقنابل صوتية ومواد مثيرة للحكة في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان، ولكن دون أي نية للتدخل عسكريا.
وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو إنه يتوقع أن يجري اعتراض قوارب الأسطول في المياه المفتوحة وأن يجري إلقاء القبض على النشطاء.
ووجه كروزيتو يوم الثلاثاء "نداء أخيرا" لأعضاء الأسطول لقبول اقتراح تسوية يقضي بتسليم المساعدات في قبرص وتجنب المواجهة مع القوات الإسرائيلية. ورفض ممثلو الأسطول هذا النداء.
روسيا اليوم
