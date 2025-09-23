أمير قطر: القصف الإسرائيلي اعتداء على دولة صانعة سلام

الوكيل الإخباري- أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة يُعد اعتداءً على دولة صانعة سلام تبذل منذ عامين جهوداً مضنية لإنهاء حرب غزة.

اضافة اعلان



وقال أمير قطر خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن تراجع منطق النظام الدولي أمام منطق القوة يعني السماح بتسيد منطق الغاب، مشدداً على أن مرتكبي التجاوزات في العلاقات الدولية يعتبرون التسامح ضعفاً وعجزاً.



وأوضح أن الدوحة تعرضت لاعتداء غادر استهدف اجتماعاً لوفد حماس المفاوض وأسفر عن استشهاد ستة أشخاص بينهم مواطن قطري، واصفاً ما جرى بأنه خرق سافر للأعراف الدولية وفعلة شنعاء صنّفتها قطر "إرهاب دولة".



وبيّن الشيخ تميم أن وساطة قطر مع مصر والولايات المتحدة أسفرت عن تحرير 148 رهينة، مضيفاً: "لا يسعى طرف لاغتيال وفد يفاوضه إلا بهدف إفشال المفاوضات، وإذا كان ثمن تحرير الرهائن وقف الحرب فإن حكومة إسرائيل تخلت عن تحريرهم".