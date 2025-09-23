أمير قطر: القصف الإسرائيلي اعتداء على دولة صانعة سلام

وقال أمير قطر خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن تراجع منطق النظام الدولي أمام منطق القوة يعني السماح بتسيد منطق الغاب، مشدداً على أن مرتكبي التجاوزات في العلاقات الدولية يعتبرون التسامح ضعفاً وعجزاً.
وأوضح أن الدوحة تعرضت لاعتداء غادر استهدف اجتماعاً لوفد حماس المفاوض وأسفر عن استشهاد ستة أشخاص بينهم مواطن قطري، واصفاً ما جرى بأنه خرق سافر للأعراف الدولية وفعلة شنعاء صنّفتها قطر "إرهاب دولة".
وبيّن الشيخ تميم أن وساطة قطر مع مصر والولايات المتحدة أسفرت عن تحرير 148 رهينة، مضيفاً: "لا يسعى طرف لاغتيال وفد يفاوضه إلا بهدف إفشال المفاوضات، وإذا كان ثمن تحرير الرهائن وقف الحرب فإن حكومة إسرائيل تخلت عن تحريرهم".
وأشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يعد الحرب فرصة لتوسيع المستوطنات وتغيير الوضع القائم في القدس.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو .. إيطاليا على صفيح ساخن بعد رفض حكومة ميلوني الاعتراف بدولة فلسطين
-
أردوغان: أدعو الدول التي لم تعترف بفلسطين لفعل ذلك
-
شاهد.. تعطل السلم الكهربائي بترامب وزوجته في الأمم المتحدة
-
ترامب: علينا إنهاء الحرب في القطاع والتفاوض على السلام
-
الرئيس البرازيلي: لا شيء يبرر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة
-
ترامب: خلال السنوات الست الماضية دخلنا عصر الأزمات الكبرى
-
غوتيريش: مبادئ الأمم المتحدة محاصرة وركائز السلام في خطر
-
بدء أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة