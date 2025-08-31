إسرائيل تعد خططا لاحتجاز غريتا تونبرغ ورفاقها .. تفاصيل

الأحد 2025-08-31 10:43 م
 

الأحد، 31-08-2025 09:32 م
الوكيل الإخباري-   يعد الوزراء الإسرائيليون خططا لاحتجاز الناشطة السويدية غريتا تونبرغ في "ظروف بمستوى إرهابي" بعد انطلاقها من إسبانيا يوم الأحد ضمن أكبر أسطول لكسر الحصار متجه حتى الآن إلى غزة.اضافة اعلان


وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ينوي تقديم اقتراح لاحتجاز تونبرغ والنشطاء المشاركين في أسطول فك الحصار عن غزة القادم من أسبانيا، ومصادرة سفنهم واستخدامها كـ"قوة للشرطة البحرية".

وتعهدت إسرائيل باعتراض الأسطول قبل وصوله إلى غزة. ووصفت الحكومة الإسرائيلية المهمات المماثلة سابقا بأنها حيل دعائية وسلطت الضوء على مخاطر الاختراقات غير المصرح بها لحصارها.

وقد انطلقت تونبرغ من إسبانيا في قافلة بحرية جديدة وصفت بـ"أكبر مهمة تضامن" لتحدي الحصار المفروض على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية.

وذكرت الناشطة أن أكثر من 26,000 شخص قد سجلوا في هذه المبادرة، مؤكدة على ضرورة معالجة القضايا الإنسانية في غزة.

روسيا اليوم
 
 
