إسرائيل تعد خططا لاحتجاز غريتا تونبرغ ورفاقها .. تفاصيل

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ينوي تقديم اقتراح لاحتجاز تونبرغ والنشطاء المشاركين في أسطول فك الحصار عن غزة القادم من أسبانيا، ومصادرة سفنهم واستخدامها كـ"قوة للشرطة البحرية".
وتعهدت إسرائيل باعتراض الأسطول قبل وصوله إلى غزة. ووصفت الحكومة الإسرائيلية المهمات المماثلة سابقا بأنها حيل دعائية وسلطت الضوء على مخاطر الاختراقات غير المصرح بها لحصارها.
وقد انطلقت تونبرغ من إسبانيا في قافلة بحرية جديدة وصفت بـ"أكبر مهمة تضامن" لتحدي الحصار المفروض على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية.
وذكرت الناشطة أن أكثر من 26,000 شخص قد سجلوا في هذه المبادرة، مؤكدة على ضرورة معالجة القضايا الإنسانية في غزة.
روسيا اليوم
