إسرائيل: "نأسف" لوقوع قتلى مدنيين في جنوب لبنان

وأضاف الجيش: "الهجوم في جنوب لبنان أودى كذلك بحياة عدد من المدنيين. نأسف لإلحاق الضرر بالمدنيين ونعمل قدر الإمكان على تقليل الأضرار التي قد تلحق بهم".
وقُتل خمسة أشخاص على الأقل من بينهم أطفال، الأحد، في غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة.
وأوردت الوزارة أنّ "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط خمسة قتلى من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب شخصان بجروح".
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الضربة استهدفت دراجة نارية.
وفي منشور على "إكس"، ندّد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بـ"مجزرة جديدة" ترتكبها إسرائيل وبـ"جريمة موصوفة ضد المدنيين".
وحضّ سلام الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية على "ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى".
سكاي نيوز
-
