إصابة 10 أشخاص بهجوم طعن في قطار ببريطانيا

ونقلت هيئة البي بي سي البريطانية بيان الشرطة البريطانية اليوم الأحد، أن القطار تم تحويله إلى محطة هنتنغدون في مقاطعة كامبريدجشير، حيث لا يزال متوقفا، بينما تواصل فرق التحقيق عملها في الموقع.
وأكدت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على شخصين على خلفية الحادث، مشيرة إلى أن ضباط مكافحة الإرهاب يشاركون في التحقيق دون أن يتم تأكيد الدوافع بعد.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الحادث بأنه "عمل مروع ومقلق للغاية"، داعيا المواطنين إلى اتباع تعليمات السلطات .
