إصابة 10 أشخاص بهجوم طعن في قطار ببريطانيا

الوكيل الإخباري- أصيب عشرة أشخاص بجروح خطيرة، تسعة منهم في حالة خطرة، جراء هجوم طعن وقع على متن قطار متجه من دونكاستر إلى محطة كينغز كروس في لندن.

ونقلت هيئة البي بي سي البريطانية بيان الشرطة البريطانية اليوم الأحد، أن القطار تم تحويله إلى محطة هنتنغدون في مقاطعة كامبريدجشير، حيث لا يزال متوقفا، بينما تواصل فرق التحقيق عملها في الموقع.



وأكدت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على شخصين على خلفية الحادث، مشيرة إلى أن ضباط مكافحة الإرهاب يشاركون في التحقيق دون أن يتم تأكيد الدوافع بعد.