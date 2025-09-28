إغلاق المجال الجوي قرب لوبلين وزيسوف في بولندا

الوكيل الإخباري- ذكرت خدمة فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات الأحد أن المجال الجوي بالقرب من مدينتي لوبلين وزيسوف في بولندا مغلق حتى الساعة 0400 بتوقيت غرينتش على الأقل بسبب "نشاط عسكري غير مخطط له يتعلق بالحفاظ على أمن البلاد".

وقالت القوات المسلحة البولندية إنها دفعت بطائراتها لتأمين مجالها الجوي بعد أن شنت روسيا ضربات على أوكرانيا.