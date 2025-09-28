إغلاق المجال الجوي قرب لوبلين وزيسوف في بولندا

وقالت القوات المسلحة البولندية إنها دفعت بطائراتها لتأمين مجالها الجوي بعد أن شنت روسيا ضربات على أوكرانيا.
وقال الجيش في منشور على موقع إكس: "فيما يتعلق بنشاط الطيران بعيد المدى التابع لروسيا الاتحادية التي تشن ضربات على أراضي أوكرانيا، بدأت الطائرات البولندية والحليفة بالعمل في مجالنا الجوي".
-
أخبار متعلقة
-
الصين تفتتح أطول جسر في العالم أمام حركة المرور
-
إعلام إسرائيلي: الشاباك يحقق بالعدوان الإسرائيلي على قطر
-
عراقجي: طهران لن تعترف بأي محاولة لفرض عقوبات أممية
-
عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران تدخل حيز التنفيذ
-
معاريف: نتنياهو كان يبحث عن صورة نصر بالهجوم على قطر
-
الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران
-
وزير خارجية مصر: لن نكون بوابة لتهجير الفلسطينيين
-
السعودية: الأمم المتحدة تحتاج أن تكون أكثر كفاءة للحد من الصراعات