إلغاء تأشيرات أكثر من 600 طالب دولي في أميركا بسبب مواقف مؤيدة لفلسطين

متظاهرون في مسيرة بواشنطن العاصمة، مطالبين بوقف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة وداعين إلى وقف إطلاق النار