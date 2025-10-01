الأربعاء 2025-10-01 09:34 ص
 

إندونيسيا.. 91 طالبا تحت أنقاض مدرسة انهارت عليهم

وأكدت السلطات وفاة ثلاثة طلاب على الأقل، بينما أصيب 100 آخرون بجروح. وعدلت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث مساء الثلاثاء عدد الأشخاص المرجح دفنهم تحت الأنقاض إلى 91، بعدما كان الرقم المعلن سابقا 38 فقط.
الوكيل الإخباري-   لا يزال ما لا يقل عن 91 تلميذا عالقين تحت الأنقاض بعد نحو يومين من انهيار مبنى مدرسة داخلية في إندونيسيا، بعد مراجعة سجلات الحضور وتقارير عائلات المفقودين.

ويعمل أكثر من 300 منقذ بشكل مكثف صباح اليوم الأربعاء للبحث عن ناجين، بعدما انهار المبنى فوق مئات الأشخاص، معظمهم فتيان مراهقون، كانوا يؤدون صلاة العصر يوم الاثنين في قاعة الصلاة بمدرسة "الخزيني" الإسلامية الداخلية بولاية جاوة الشرقية، والتي كانت تخضع لتوسعة غير مرخصة.

 

وأكدت السلطات وفاة ثلاثة طلاب على الأقل، بينما أصيب 100 آخرون بجروح.

وعدلت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث مساء الثلاثاء عدد الأشخاص المرجح دفنهم تحت الأنقاض إلى 91، بعدما كان الرقم المعلن سابقا 38 فقط.

 
 
