إندونيسيا.. 91 طالبا تحت أنقاض مدرسة انهارت عليهم

الوكيل الإخباري- لا يزال ما لا يقل عن 91 تلميذا عالقين تحت الأنقاض بعد نحو يومين من انهيار مبنى مدرسة داخلية في إندونيسيا، بعد مراجعة سجلات الحضور وتقارير عائلات المفقودين.

ويعمل أكثر من 300 منقذ بشكل مكثف صباح اليوم الأربعاء للبحث عن ناجين، بعدما انهار المبنى فوق مئات الأشخاص، معظمهم فتيان مراهقون، كانوا يؤدون صلاة العصر يوم الاثنين في قاعة الصلاة بمدرسة "الخزيني" الإسلامية الداخلية بولاية جاوة الشرقية، والتي كانت تخضع لتوسعة غير مرخصة.