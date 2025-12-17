الخميس 2025-12-18 12:09 ص

الصراع مع فنزويلا .. واشنطن تلوّح بالقوة وترامب يستعد لخطاب مصيري

الأربعاء، 17-12-2025 11:46 م
الوكيل الإخباري-   صرّح الصحفي الأمريكي البارز تاكر كارلسون، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعلن حربًا على فنزويلا خلال خطاب متوقّع للأمة مساء الأربعاء من المكتب البيضاوي.اضافة اعلان


جاء ذلك في بودكاست "Judging Freedom"، حيث ادّعى كارلسون نقلًا عن "أحد أعضاء الكونغرس" أن المشرّعين تم إطلاعهم عشية ذلك على "حرب وشيكة" مع فنزويلا، وتوقّع أن يتم الإعلان عن ذلك مساء الأربعاء بالتوقيت الشرقي الأمريكي (صباح الخميس بتوقيت موسكو).

ومن الجدير بالذكر أن الخطاب الموجّه للأمة يأتي في خضم تصاعد التوترات مع فنزويلا على خلفية الحرب على المخدرات، وقد كثّفت الولايات المتحدة نشاطها العسكري بشكل حاد قرب سواحل فنزويلا، حيث نشرت سفنًا حربية وحاملات طائرات وغواصات وقوات في البحر الكاريبي والمياه الجنوبية.

كما أعلن ترامب فجر اليوم تصنيف سلطات فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"، وفرض ترامب "حصارًا بحريًا كاملًا ونهائيًا" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المرتبطة بفنزويلا.

وزعم الرئيس أن فنزويلا "سرقت" النفط والأرض والأصول الأخرى من الولايات المتحدة، وأن الضغط سيستمر حتى تعيدها، متهمًا "النظام غير الشرعي" للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو باستخدام عائدات النفط لتمويل "إرهاب المخدرات والاتجار بالبشر والقتل"، وربط ترامب بين عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى فنزويلا وسياسات إدارة سلفه جو بايدن.

