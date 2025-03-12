اجتماع خاص في مجلس الأمن بشأن إيران

وطلبت فرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عقد الاجتماع، لافتين إلى زيادة إنتاج إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
ويُتوقع أن يقدّم الأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، محمد خالد الخياري، إحاطةً إعلاميةً للأعضاء.
يُذكر أن الاجتماعات الخاصة هي جلسات مغلقة أمام الجمهور، إلا أنها تختلف عن جلسات المشاورات العامة، إذ تُعدّ الاجتماعات الخاصة رسميةً لمجلس الأمن، ويُسمح للدول الأعضاء غير الدائمين ومسؤولين بالمشاركة فيها.
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