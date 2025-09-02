الثلاثاء 2025-09-02 02:26 م
 

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1124

جانب من الدمار الذي خلفه الزلزال
 
الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1124، والذي ضرب جنوب شرقي البلاد، بقوة 6 درجات، وامتد الشعور به إلى باكستان.اضافة اعلان


وكان قد أعلن متحدث باسم الحكومة الأفغانية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شرق البلاد خلال الساعات الماضية إلى 812 قتيلًا وأكثر من 2800 مصاب.

وبحسب وكالة أنباء (بَجفاك) الأفغانية، أوضح ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة طالبان، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، أن معظم الضحايا سُجلوا في مناطق عدة بولاية كونار، حيث قُتل نحو 800 شخص وأُصيب 2500 آخرون، فيما لقي 12 شخصًا حتفهم في إقليم ننجرهار وأُصيب 255 آخرون، كما أبلغت ولاية لغمان عن 58 إصابة، فيما سجلت ولاية نورستان أربع إصابات فقط.

يُذكر أن أفغانستان تتعرض بشكل متكرر للزلازل، خصوصًا في سلسلة جبال هندوكوش، قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، التي تُمثل 15 بالمئة من الطاقة الزلزالية في العالم.

ومنذ عام 1900، شهد شمال شرق البلاد 12 زلزالًا بقوة تجاوزت سبع درجات، وفقًا لبريان بابتي، عالم الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان عن حزنها العميق جراء الزلزال المدمّر، مؤكدة أن فرقها موجودة ميدانيًا لتقديم مساعدات عاجلة، وقالت وكالة الهجرة التابعة للمنظمة إن الوصول إلى بعض القرى الأكثر تضررًا لا يزال غير ممكن بسبب انقطاع الطرق.
 
 
