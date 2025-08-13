الأربعاء 2025-08-13 10:13 م
 

استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية بالجنوب

الأربعاء، 13-08-2025 10:06 م
الوكيل الإخباري-  استشهد لبناني، اليوم الأربعاء، إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حداثا، قضاء بنت جبيل، جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني في بيروت، إن "مسيّرة إسرائيلية تحلّق مازالت على علو منخفض في أجواء بلدتي عيناثا وكونين، في القطاع الأوسط من جنوب لبنان".
 
 
