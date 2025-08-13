استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية بالجنوب

وقال مصدر أمني لبناني في بيروت، إن "مسيّرة إسرائيلية تحلّق مازالت على علو منخفض في أجواء بلدتي عيناثا وكونين، في القطاع الأوسط من جنوب لبنان".
