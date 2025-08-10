الأحد 2025-08-10 11:18 م
 

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية

الأحد، 10-08-2025 09:35 م

الوكيل الإخباري- كشف استطلاع للرأي عن أن غالبية الألمان يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية.

ووفقا لـ (دويتشه فيله)، أفاد الاستطلاع الذي أجراه معهد فورسا لقياس مؤشرات الرأي، أن 54 بالمئة من المستطلعة آراؤهم يؤيدون اعترافاً ألمانياً بالدولة الفلسطينية.


وفيما يتعلق بالتوجهات الحزبية، كانت أعلى نسبة تأييد للاعتراف بدولة فلسطينية بين أنصار حزب اليسار (85 بالمئة)، وبلغت بين أنصار حزب الخضر 66 بالمئة، في حين بلغت 52 بالمئة بين أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم.


وأُجري الاستطلاع، الذي جاء بتكليف من مجلة "إنترناتسيوناله بوليتيك" الألمانية، في نهاية تموز الماضي وشمل 1001 ألماني.

 

بترا

 
 
