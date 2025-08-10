استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية

ووفقا لـ (دويتشه فيله)، أفاد الاستطلاع الذي أجراه معهد فورسا لقياس مؤشرات الرأي، أن 54 بالمئة من المستطلعة آراؤهم يؤيدون اعترافاً ألمانياً بالدولة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالتوجهات الحزبية، كانت أعلى نسبة تأييد للاعتراف بدولة فلسطينية بين أنصار حزب اليسار (85 بالمئة)، وبلغت بين أنصار حزب الخضر 66 بالمئة، في حين بلغت 52 بالمئة بين أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم.
وأُجري الاستطلاع، الذي جاء بتكليف من مجلة "إنترناتسيوناله بوليتيك" الألمانية، في نهاية تموز الماضي وشمل 1001 ألماني.
-
أخبار متعلقة
-
الأمين العام للناتو: توريدات الأسلحة لأوكرانيا ستستمر
-
مصر .. ضابط شرطة يشعل أزمة مع القضاة بـ"وصلة ضرب" - فيديو
-
تركيا .. "زلزال باليكيسير" يدمر عددا من المباني والمنازل
-
زلزال بقوة 6.1 درجة يهز تركيا
-
الدفاع السورية تصدر توضيحا حول مشاهد "تحركات الجيش الجديدة"
-
الأمن المصري يواصل ملاحقة مؤثرين على تيك توك .. ما تهمتهم؟
-
وزير الخارجية الإيراني يوجه إنذاراً للولايات المتحدة
-
قطر تحبط أكبر عملية تهريب أسلحة في تاريخها وتوقف شبكة إجرامية خطيرة