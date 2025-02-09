اعلام عبري: مناورات عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن والبحر الميت والجولان

واضافت الصحيفة العبرية نقلا عن المتحدث باسم جيش الدفاع للاحتلال الإسرائيلي، أنه "في إطار التمرين، ستكون هناك حركة نشطة للمركبات وقوات الأمن في المنطقة".
وبالإضافة إلى ذلك، كجزء من التمرين، سيتم سماع انفجارات في الفضاء. "لا يوجد خوف من وقوع حادث أمني." وفقا لما نقلت الصحيفة العبرية
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