 
الأحد 2025-02-09 08:28 ص
 

اعلام عبري: مناورات عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن والبحر الميت والجولان

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 09-02-2025 07:03 ص
الوكيل الإخباري-افادت صحيفة يدعوت احرنوت العبرية نقلا عن جيش الاحتلال الاسرائيلي بانه سيجري جيش الاحتلال اليوم مناورات عسكرية في الضفة الغربية وغور الأردن والبحر الميت والجولان .اضافة اعلان


واضافت الصحيفة العبرية  نقلا عن  المتحدث باسم جيش الدفاع للاحتلال الإسرائيلي، أنه "في إطار التمرين، ستكون هناك حركة نشطة للمركبات وقوات الأمن في المنطقة".

وبالإضافة إلى ذلك، كجزء من التمرين، سيتم سماع انفجارات في الفضاء. "لا يوجد خوف من وقوع حادث أمني." وفقا لما نقلت الصحيفة العبرية
 
gnews

أحدث الأخبار

دفاع مدني - أرشيفية

أخبار محلية عاجل تسع إصابات بين بليغة ومتوسطة في حوادث تصادم ودهس خلال 24 ساعة

تعبيرية

وظائف بالأسماء.. أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية والتعيين

ا

عربي ودولي ترامب: أجريت اتصالا هاتفيا مع بوتين وبحثنا قضية أوكرانيا

البقاء لله

نعـي فـاضل وفاة معلم.. والتربية تنعاه

تعبيرية

أخبار محلية فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة غدا الاثنين (أسماء)

تعبيرية

عربي ودولي السعودية ترفض تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين

تعبيرية

الطقس فرص لهطول الأمطار.. تطورات حالة الطقس في الأردن

تعبيرية

أخبار محلية الأردن.. أرقام مركبات "ثلاثية ورباعية وخماسية" بالمزاد العلني



 




الأكثر مشاهدة