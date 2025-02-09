اعلام عبري: مناورات عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن والبحر الميت والجولان

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الوكيل الإخباري- افادت صحيفة يدعوت احرنوت العبرية نقلا عن جيش الاحتلال الاسرائيلي بانه سيجري جيش الاحتلال اليوم مناورات عسكرية في الضفة الغربية وغور الأردن والبحر الميت والجولان . اضافة اعلان





واضافت الصحيفة العبرية نقلا عن المتحدث باسم جيش الدفاع للاحتلال الإسرائيلي، أنه "في إطار التمرين، ستكون هناك حركة نشطة للمركبات وقوات الأمن في المنطقة".



وبالإضافة إلى ذلك، كجزء من التمرين، سيتم سماع انفجارات في الفضاء. "لا يوجد خوف من وقوع حادث أمني." وفقا لما نقلت الصحيفة العبرية