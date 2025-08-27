الأمن اللبناني يوقف امرأة أردنية متورطة في تهريب 13 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون

08:35 م

الوكيل الإخباري- أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، عبر موقعها الرسمي، أن مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية أوقف امرأة أردنية متورطة في توضيب نحو 13 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون، بعد إحباط محاولة تهريبها عبر مطار بيروت الدولي.





وبحسب البيان، كانت فصيلة تفتيشات المطار قد أوقفت في 19 حزيران الماضي سيدة حاولت تهريب حوالي 15 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون المخبأة بطريقة احترافية داخل علب للحلويات، ليتبين لاحقاً أن امرأة أخرى (من مواليد 1990 وتحمل الجنسية الأردنية) هي من تولت عملية توضيب هذه الكمية داخل حقيبة الموقوفة.



وأشار البيان إلى أن مكتب مكافحة المخدرات المركزي باشر إجراءاته لتحديد هوية المتورطين، وبعد الاستقصاءات تبيّن أن المشتبه بها لا تزال في لبنان وكانت تستعد للسفر إلى الأردن، حيث جرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقها بناءً على إشارة القضاء، ليتم توقيفها بعد 24 ساعة من قبل الأمن العام اللبناني.



واعترفت الموقوفة خلال التحقيق بقيامها بتوضيب المخدرات داخل حقيبة السيدة التي ضبطت في المطار، كما كشفت التحقيقات عن تورط شخص آخر بتأمين الكمية، وقد تم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه.



وأكدت قوى الأمن الداخلي اللبناني أن التحقيق ما يزال جارياً بإشراف القضاء المختص.



