الأمن اللبناني يوقف امرأة أردنية متورطة في تهريب 13 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون

وبحسب البيان، كانت فصيلة تفتيشات المطار قد أوقفت في 19 حزيران الماضي سيدة حاولت تهريب حوالي 15 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون المخبأة بطريقة احترافية داخل علب للحلويات، ليتبين لاحقاً أن امرأة أخرى (من مواليد 1990 وتحمل الجنسية الأردنية) هي من تولت عملية توضيب هذه الكمية داخل حقيبة الموقوفة.
وأشار البيان إلى أن مكتب مكافحة المخدرات المركزي باشر إجراءاته لتحديد هوية المتورطين، وبعد الاستقصاءات تبيّن أن المشتبه بها لا تزال في لبنان وكانت تستعد للسفر إلى الأردن، حيث جرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقها بناءً على إشارة القضاء، ليتم توقيفها بعد 24 ساعة من قبل الأمن العام اللبناني.
واعترفت الموقوفة خلال التحقيق بقيامها بتوضيب المخدرات داخل حقيبة السيدة التي ضبطت في المطار، كما كشفت التحقيقات عن تورط شخص آخر بتأمين الكمية، وقد تم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه.
وأكدت قوى الأمن الداخلي اللبناني أن التحقيق ما يزال جارياً بإشراف القضاء المختص.
