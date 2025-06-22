الاعلام العبري: إسرائيل دمرت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية بطلب من أميركا

الوكيل الإخباري- افاد موقع والا الإسرائيلي، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين ان إسرائيل دمرت العديد من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية خلال 48 ساعة.

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وأضاف ان تدمير أنظمة الدفاع الجوي كان بطلب من إدارة ترامب.



وبين ان الهدف من تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية تمهيد الطريق لقاذفات بي-2.



وتابع ان ترامب أبلغ نتنياهو أنه يريد تدمير أكبر عدد من أنظمة الدفاع الجوي.