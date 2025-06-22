الاعلام العبري: إسرائيل دمرت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية بطلب من أميركا

وأضاف ان تدمير أنظمة الدفاع الجوي كان بطلب من إدارة ترامب.
وبين ان الهدف من تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية تمهيد الطريق لقاذفات بي-2.
وتابع ان ترامب أبلغ نتنياهو أنه يريد تدمير أكبر عدد من أنظمة الدفاع الجوي.
وأشار الى ان واشنطن زودت إسرائيل بقائمة أهداف تريد من الجيش الإسرائيلي ضربها.
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