البرلمان السلوفاكي يحذر من اندلاع حرب عالمية إذا تدخل الناتو في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس البرلمان السلوفاكي تيبور غاسبار، في حديث لوكالة نوفوستي، إن إرسال جنود من حلف الناتو إلى أوكرانيا قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية جديدة.



وأضاف البرلماني: "يبدو أن أوروبا لم تدرك بعد حدوث تغيير في السياسة الأمريكية تجاه روسيا. هناك دول مهتمة بتصعيد التوتر أكثر. اعتقد أن نوايا إرسال جنود من دول الناتو إلى أوكرانيا قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية جديدة. لكنني لا أعتقد في نفس الوقت أنه يوجد إجماع حول هذه القضية في الدول الأوروبية".



ويرى غاسبار أن أكثر الدول الراغبة بالتصعيد هي فرنسا وبريطانيا، في حين تدرك الدول الأصغر في الاتحاد الأوروبي أن إرسال قوات إلى أوكرانيا من شأنه أن يؤدي إلى صراع كبير جديد في أوروبا.

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وأشار البرلماني السلوفاكي إلى أن الدول الأوروبية فقدت اليوم قدرتها التنافسية الاقتصادية بسبب العقوبات ضد روسيا.



وقال: "تعاني أوروبا من وضع اقتصادي سيئ، ونحن لم نعد قادرين على المنافسة لأننا فرضنا عقوبات متكررة على روسيا ولم نعد نستورد منها موارد الطاقة وخاصة الغاز والنفط. كل ذلك حرم المصانع العاملة في أوروبا القدرة على المنافسة. أعتقد أن هذه العملية ستتوقف، وحتما سيسود المنطق السليم في أوروبا لاحقا".

RT