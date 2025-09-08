الثلاثاء 2025-09-09 12:38 ص
 

الجزائر .. مقتل عريف أول خلال عملية بحث وتمشيط في تيبازة

الإثنين، 08-09-2025 11:14 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان يوم الاثنين، مقتل العريف الأول المتعاقد عماري سيف الدين، خلال عملية بحث وتمشيط في تيبازة.اضافة اعلان


وجاء في البيان: "في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عملية بحث وتمشيط على مستوى بلدية بني ميلك دائرة الداموس بالقطاع العسكري تيبازة، استشهد اليوم 8 سبتمبر 2025، العريف الأول المتعاقد عماري سيف الدين رحمه الله".

وفي بيان سابق أشارت الوزارة إلى أن العملية ذاتها أسفرت عن القضاء على إرهابيين اثنين واسترجاع بندقية رشاشة من نوع (FMPK)، ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، ومنظار ميدان وأغراض أخرى.

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعازيه إلى أسرة الفقيد وأفراد الجيش.

وجاء في بيان للرئاسة: "بهذا المصاب الجلل، يتقدم السيد الرئيس بخالص التعازي و أصدق المواساة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن السلوان".

كما تقدم وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنڨريحة التعازي لأسرة الفقيد وأقاربه.

روسيا اليوم
 
 
