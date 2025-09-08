الجزائر .. مقتل عريف أول خلال عملية بحث وتمشيط في تيبازة

وجاء في البيان: "في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عملية بحث وتمشيط على مستوى بلدية بني ميلك دائرة الداموس بالقطاع العسكري تيبازة، استشهد اليوم 8 سبتمبر 2025، العريف الأول المتعاقد عماري سيف الدين رحمه الله".
وفي بيان سابق أشارت الوزارة إلى أن العملية ذاتها أسفرت عن القضاء على إرهابيين اثنين واسترجاع بندقية رشاشة من نوع (FMPK)، ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، ومنظار ميدان وأغراض أخرى.
وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعازيه إلى أسرة الفقيد وأفراد الجيش.
وجاء في بيان للرئاسة: "بهذا المصاب الجلل، يتقدم السيد الرئيس بخالص التعازي و أصدق المواساة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن السلوان".
كما تقدم وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنڨريحة التعازي لأسرة الفقيد وأقاربه.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
عائلات الأسرى تناشد ترامب التدخل وتدعو نتنياهو لإرسال فريق تفاوض
-
سينمائيون عالميون يقاطعون مؤسسات إسرائيلية
-
اجتماع دولي حاسم بين إيران والوكالة الدولية في مصر
-
ضربة موجعة لماكرون.. البرلمان الفرنسي يحجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو
-
شي جين بينغ يدعو إلى دعم التعددية ونظام عالمي عادل
-
مناشدة رسمية للسيسي للعفو عن 7 سجناء يعانون ظروفًا صحية حرجة
-
مسؤول أممي: جرائم إسرائيل الفظيعة بغزة تصدم ضمير العالم
-
السودان .. مقتل أحد أبرز قادة الدعم السريع خلال مواجهات كردفان