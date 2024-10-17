الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخين من لبنان وصفارات الإنذار تدوي

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه الجليل، وإنه اعترض واحدا وسقط الآخر في منطقة مفتوحة. اضافة اعلان





ومن جهتها أفادت مصادر في الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في حيفا وعكا ومناطق واسعة بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.



وكالات