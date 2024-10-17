الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخين من لبنان وصفارات الإنذار تدوي

ومن جهتها أفادت مصادر في الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في حيفا وعكا ومناطق واسعة بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.
وكالات
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