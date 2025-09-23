الحكومة الإسبانية تقرر حظرا شاملا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل

الوكيل الإخباري- وافقت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، على حظر "شامل" على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في إطار حزمة إجراءات تهدف إلى وضع حد "للإبادة الجماعية في غزة".

اضافة اعلان



وقال وزير الاقتصاد كارلوس كويربو، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع للحكومة إن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء يحظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى إسرائيل، وكذلك استيرادها.



وأضاف كويربو أن القرار يمنع كذلك طلبات نقل وقود الطائرات التي من المحتمل استخدامها لأغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات "الواردة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية" والترويج لها.



وأكد الوزير "يُمثل هذا القرار خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ريادي على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل".

