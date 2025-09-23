الحكومة الإسبانية تقرر حظرا شاملا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل

وقال وزير الاقتصاد كارلوس كويربو، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع للحكومة إن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء يحظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى إسرائيل، وكذلك استيرادها.
وأضاف كويربو أن القرار يمنع كذلك طلبات نقل وقود الطائرات التي من المحتمل استخدامها لأغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات "الواردة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية" والترويج لها.
وأكد الوزير "يُمثل هذا القرار خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ريادي على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل".
-
أخبار متعلقة
-
دول غربية تطالب الاحتلال بفتح ممر طبي بين غزة والضفة الغربية
-
ترامب: يمكن للناتو إسقاط المقاتلات الروسية إذا انتهكت مجال دول الحلف الجوي
-
ترامب يتوقع نجاح الاجتماع المرتقب مع قادة دول بشأن غزة
-
ماكرون: شرط وحيد ليفوز ترامب بجائزة نوبل للسلام
-
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب في ملعب الغولف ينفي نيته القتل أمام هيئة المحلفين
-
اجتماع وزاري في مجلس الأمن بشأن الوضع في فلسطين المحتلة
-
غوتيريش: حل الدولتين آخذ في "التلاشي الخطير" بفعل استمرار الاستيطان والضم
-
أمير قطر: القصف الإسرائيلي اعتداء على دولة صانعة سلام