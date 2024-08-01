الخارجية اللبنانية توجه رسالة لمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي

وأكدت الوزارة في الرسالتين أن النوايا الحقيقية لإسرائيل هي إطالة أمد الأعمال العدائية وتصعيدها، واستغلال حادث ملتبس في الجولان السوري المحتل لشن المزيد من الهجمات على لبنان.
ودعت المجتمع الدولي إلى "إدانة الاحتلال والعدوان المستمرين، مع التشديد على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة إلا من خلال سلام عادل وشامل يعالج الأسباب الجذرية للصراع، ويؤدي إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن."
كما نبهت إلى "خطورة الوضع الحالي، وأكدت أن أي خطأ من شأنه أن يدفع المنطقة بأكملها نحو حرب واسعة النطاق ومدمرة تشمل الجميع. وأعادت التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار والالتزام التام بجميع مندرجات القرار 1701 كسبيل وحيد لمنع المزيد من المآسي."
-
أخبار متعلقة
-
واشنطن تنشر 12 سفينة حربية و4 آلاف جندي بالشرق الأوسط
-
وزيرا خارجية ودفاع بريطانيا وصلا إلى بيروت
-
الأسد يصدر مرسوما بتعديل سن خدمة العلم
-
ترامب يعلق على اختفاء بايدن وعدم ظهوره في الفعاليات العامة
-
سيراليون تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر آب
-
إعلام إيراني: مقتل مستشار عسكري في غارة ضاحية بيروت
-
البنتاغون: 3 متهمين بهجمات 11 سبتمبر وافقوا على الاعتراف بالذنب
-
دبلوماسي غربي: الجميع يضغط على طهران حتى لا ترد