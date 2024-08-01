الخارجية اللبنانية توجه رسالة لمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- وجهت وزارة الخارجية اللبنانية رسالة إلى مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، أشارت فيها إلى أن الظروف المحيطة بحادث مجدل شمس في الجولان السوري المحتل لا تزال غير واضحة.



وأكدت الوزارة في الرسالتين أن النوايا الحقيقية لإسرائيل هي إطالة أمد الأعمال العدائية وتصعيدها، واستغلال حادث ملتبس في الجولان السوري المحتل لشن المزيد من الهجمات على لبنان.

كما تمت الإشارة إلى أن الرواية التي تروجها إسرائيل تسعى إلى حرف الانتباه عن انتهاكاتها الطويلة الأمد للقانون الدولي، وتحديداً في شقه الإنساني، واحتلالها للأراضي العربية، وإجهاض الجهود الحقيقية الرامية إلى تحقيق السلام والعدالة في المنطقة.



ودعت المجتمع الدولي إلى "إدانة الاحتلال والعدوان المستمرين، مع التشديد على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة إلا من خلال سلام عادل وشامل يعالج الأسباب الجذرية للصراع، ويؤدي إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن."



كما نبهت إلى "خطورة الوضع الحالي، وأكدت أن أي خطأ من شأنه أن يدفع المنطقة بأكملها نحو حرب واسعة النطاق ومدمرة تشمل الجميع. وأعادت التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار والالتزام التام بجميع مندرجات القرار 1701 كسبيل وحيد لمنع المزيد من المآسي."



RT