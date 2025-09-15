الإثنين 2025-09-15 06:04 م
 

الرئيس الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على ممارساتها، مدينا العدوان الإسرائيلي على قطر. وأضاف الرئيس الفلسطيني خلال كلمته في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة (غير العا
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
 
الإثنين، 15-09-2025 04:59 م
الوكيل الإخباري-   طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على ممارساتها، مدينا العدوان الإسرائيلي على قطر.


وأضاف الرئيس الفلسطيني خلال كلمته في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة (غير العادية)، بعد استهداف إسرائيل قادة حماس في الدوحة، أن السلطة الفلسطينية تقدر عاليا جهود جميع الدول العربية والإسلامية من أجل وقف العدوان وتقديم المساعدات الإنسانية والخلاص من الاحتلال.

وأشار الرئيس الفلسطيني بجهود مصر وقطر من أجل وقف الحرب على غزة.
 
 
