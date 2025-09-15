الرئيس الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل

وأضاف الرئيس الفلسطيني خلال كلمته في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة (غير العادية)، بعد استهداف إسرائيل قادة حماس في الدوحة، أن السلطة الفلسطينية تقدر عاليا جهود جميع الدول العربية والإسلامية من أجل وقف العدوان وتقديم المساعدات الإنسانية والخلاص من الاحتلال.
وأشار الرئيس الفلسطيني بجهود مصر وقطر من أجل وقف الحرب على غزة.
