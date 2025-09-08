السودان .. مقتل أحد أبرز قادة الدعم السريع خلال مواجهات كردفان

وبحسب تقارير ميدانية، فإن الجيش السوداني تمكن من إحباط هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع لاستعادة السيطرة على كازقيل والرياش، وأسفر الهجوم عن تفكيك القوة المهاجمة، وتحييد قائدها ماكن الصادق، إلى جانب الاستيلاء على آليات قتالية.
وجاء مقتل أبرز قادة الدعم السريع متزامناً مع انسحاب قواته من كازقيل، في تطور وصفته مصادر عسكرية بأنه انهيار استراتيجي ومعنوي لقوات الدعم السريع في المنطقة.
مقتل الصادق ماكن، قائد المجموعة 36 وأحد أبرز القيادات الميدانية في صفوف قوات الدعم السريع، يشكل ضربة موجعة لقواتها عامة وفي محور كردفان بشكل خاص.
كما سيحدث ذلك تأثيراً كبيراً وفراغاً لافتاً وسط مجموعات الدعم السريع لأهميته القيادية طيلة سنوات الحرب، حيث ظل موضع ثقة القيادة العليا في محاور كردفان وضابط إيقاع لقواتها.
روسيا اليوم
-
