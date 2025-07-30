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السودان.. نزوح واسع ومئات القتلى جراء تصاعد العنف في كردفان

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أرشيفية
 
الأربعاء، 30-07-2025 11:34 م

الوكيل الإخباري- قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن اشتداد المعارك منذ مطلع 2025 في ولايات إقليم كردفان الثلاث جنوب السودان، أدى إلى مقتل المئات ونزوح جماعي فضلا عن انهيار الخدمات الأساسية.

وأفادت اللجنة الدولية في بيان بأن "الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الأساسية في ولايات كردفان السودانية، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمناطق السكنية، تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا ونزوح جماعي وانهيار الخدمات الأساسية".

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وحثت اللجنة الدولية الأطراف المعنية على ضرورة "التزامهم بحماية المدنيين والأعيان المدنية بموجب القانون الإنساني الدولي".


ونقل البيان عن دانيال أومالي رئيس بعثة "الصليب الأحمر" بالسودان قوله: "اشتد القتال في ولايات كردفان منذ مطلع عام 2025، مما أسفر عن مقتل المئات وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، وفي بعض المناطق فر 90 بالمئة من المدنيين".


وأضاف: "بالإضافة إلى القتال فإن وجود مخلفات الحرب المتفجرة يشكل خطرا جسيما على المدنيين، لا سيما الفارين من المناطق المتضررة من الأعمال العدائية أو الساعين للعودة إلى ديارهم".


وحذر من خطر بالغ يواجه الجرحى والمرضى، في ظل حالة التدهور الشديد الذي أصاب النظام الصحي الضعيف أصلا.

 

 

 
 
gnews

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