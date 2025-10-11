السبت 2025-10-11 01:31 م
 

3 أدوات لا يجب مشاركتها مطلقاً مع الآخرين

الوكيل الإخباري-   العلماء يؤكدون أن استخدام أدوات مثل المناشف، فرشاة الأسنان، أو ماكينة الحلاقة الخاصة بالآخرين قد ينقل أمراضًا خطيرة بسبب بقاء البكتيريا والفيروسات على هذه الأدوات لفترات طويلة.

المناشف الرطبة بيئة مثالية لنمو البكتيريا والفيروسات، وقد تسبب انتقال عدوى مقاومة للمضادات الحيوية.
مشاركة فرشاة الأسنان قد تنقل أمراضًا مثل التهاب الكبد الفيروسي، فيروس الهربس، وبعض البكتيريا الضارة.
شفرات الحلاقة خطيرة جدًا لأنها تلامس الدم وقد تنقل فيروسات مثل الالتهاب الكبدي وفيروس الورم الحليمي.


لذا ينصح الأطباء بشدة بعدم استخدام أدوات شخصية مشتركة حتى داخل الأسرة.

 

