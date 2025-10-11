3 أدوات لا يجب مشاركتها مطلقاً مع الآخرين

المناشف الرطبة بيئة مثالية لنمو البكتيريا والفيروسات، وقد تسبب انتقال عدوى مقاومة للمضادات الحيوية.
مشاركة فرشاة الأسنان قد تنقل أمراضًا مثل التهاب الكبد الفيروسي، فيروس الهربس، وبعض البكتيريا الضارة.
شفرات الحلاقة خطيرة جدًا لأنها تلامس الدم وقد تنقل فيروسات مثل الالتهاب الكبدي وفيروس الورم الحليمي.
لذا ينصح الأطباء بشدة بعدم استخدام أدوات شخصية مشتركة حتى داخل الأسرة.
-
أخبار متعلقة
-
عارض شائع جداً قد ينذر بالإصابة بالسرطان
-
مع اقتراب الشتاء.. ما فعالية "فيتامين سي" في علاج نزلات البرد؟
-
الوحمة عند الرضع.. متى تختفي؟ ومتى تستدعي متابعة طبية؟
-
قبل اللجوء إلى الأدوية والجراحة.. اليكم العلاج الاقوى للمفاصل
-
علامات خفية قد تكشف سرطان الثدي
-
أول فحص دم عالمي يشخّص التعب المزمن بدقة غير مسبوقة
-
تقنية جديدة قد تحدث ثورة في الوقاية من السرطان عبر "مسحة من الخد"
-
تفاحة قبل النوم .. عادة بسيطة مفيدة أم خطر على الصحة؟