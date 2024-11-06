الفيضانات تقتل 5 أشخاص في ولاية ميسوري الأمريكية بينهم اثنان من موظفي الاقتراع

وذكرت شبكة CBS News الأمريكية أن موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت الولاية تسببت بفيضانات عارمة أغرقت الشوارع والمنازل، حيث شهدت بعض مناطق الولاية هطول أمطار وصلت إلى 20 سنتم خلال اليومين الماضيين.
ووفقا للوكالة كان من بين قتلى الفيضانات زوجان يعملان كموظفين في مراكز الاقتراع حيث يبلغ عمر الزوج 70 عام بينما الزوجة في الـ73 من العمر، عثر على جثتيهما داخل سيارة جرفتها الفيضانات عند نهر بيفر كريك حوالي الساعة 4:30 صباحا بعد أكثر من 4 ساعت على انجرافها من مقاطعة مانيس.
هذا وتسببت الفيضانات في انقطاع الكهرباء عن أحد مراكز الاقتراع في الولاية وجعلت الوصول إلى مراكز الاقتراع الأخرى أمرا صعبا، كما تسببت بإغلاق عشرات الطرق في الولاية، واصطف العديد من الناخبين تحت المطر للإدلاء بأصواتهم.
كما أدت الفيضانات إلى تقطع السبل ببعض السائقين داخل سياراتهم وتعطل خدمة الحافلات على عدة طرق في منطقة سانت لويس.
فيما قالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إن 4 أعاصير أو أكثر ربما ضربت أجزاء من أوكلاهوما وأركنساس الاثنين، ولم ترد تقارير عن وقوع وفيات أو إصابات.
روسيا اليوم
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